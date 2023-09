Ônibus 100% elétrico, fabricado em Resende, começa e circular em Buenos Aires

Resende – A Volkswagen Caminhões e Ônibus entregou o primeiro caminhão 100% elétrico da Argentina para a Express Logística, operadora logística da Cervecería y Maltería Quilmes em evento realizado no Centro de Distribuição da empresa no Mercado Central. De acordo com a montadora, a entrega é um passo importante tanto para a Volks, em sua estratégica de eletrificação, quanto para a Cervecería y Maltería Quilmes, que pretende alcançar a neutralidade carbônica em 2040.

Federico Ojanguren, gerente executivo da marca Volkswagen Caminhões e Ônibus, disse que é um orgulho para a equipe ser protagonista na venda do primeiro caminhão 100% elétrico da Argentina e vê-lo circular pelas ruas de Buenos Aires. “Com este marco, somos testemunhas da mudança no paradigma da mobilidade e do compromisso da marca com a sua estratégia sustentável”, acrescentou.

O Volkswagen e-Delivery 14 toneladas 6×2 possui motor elétrico que entrega 300 kW com torque máximo de 2.150 Nm a partir da rotação zero. Equipado com suspensão pneumática de série, atende a variadas aplicações urbanas. A engenharia inteligente do e-Delivery se traduz em um alcance de até 250 km, dependendo da configuração e aplicação do veículo. Sua frenagem regenerativa de três estágios pode utilizar até 40% da energia consumida para desacelerar.

A incorporação deste novo caminhão à frota da Cervecería y Maltería Quilmes, através da Express Logística, não só confirma a sua estratégia de descarbonização, mas também indica a confiança que a empresa deposita nas novas tecnologias e soluções de mobilidade sustentável propostas pelo Grupo Volkswagen no país. A empresa Siemens foi responsável pela colocação do carregador adequado nas instalações do centro de distribuição.

“Este caminhão é mais um marco em nosso plano de rede logística neutra em carbono, junto com a eficiência nas rotas e trajetos, a política de caminhões sempre cheios, os investimentos em escalabilidade e o uso de vans elétricas para entregas de última milha. Estamos entusiasmados com o papel que podemos desempenhar, sendo uma rede que chega todos os dias a todos os cantos do país, numa nova forma de gerir a logística na Argentina”, comentou Ariel Sandler, diretor de Logística da Cervecería y Maltería Quilmes.

O e-Delivery é produzido na fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus em Resende, tornando-se a primeira operação de montagem de modelos elétricos em grande escala.