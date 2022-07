Página Digital do Sebrae já realizou mais de 1,5 mil atendimentos virtuais

Matéria publicada em 15 de julho de 2022, 16:41 horas

Plataforma auxilia empreendedores no ambiente de venda digital

Rio- A transformação digital veio para ampliar o alcance para os pequenos negócios. Hoje, 71% dos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte do Estado do Rio de Janeiro utilizam redes sociais, aplicativos ou internet (WhatsApp, Facebook e Instagram) para vender seus produtos ou serviços. Apenas 29% ainda não utilizam essas ferramentas. Para ajudar microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, o Sebrae Rio conta com a página Sua Empresa + Digital que, desde o início de janeiro de 2022, já realizou mais de 1,5 mil atendimentos. Dentro da plataforma, o empreendedor terá domínio sobre estratégias de marketing digital para alcançar seus objetivos dentro do ambiente virtual.

“Muitos empreendedores contam com redes sociais nas suas empresas, mas não fazem um planejamento das ações e por isso encontram dificuldades para conseguir engajar o cliente, além de possuírem dificuldades em diversificar os conteúdos a serem postados nas mídias digitais. Apesar de reconhecerem a importância do mercado digital, alguns apresentam dificuldades técnicas para operacionalizar as principais ferramentas. O conteúdo que propomos leva em conta a rotina dos empreendedores e as melhores estratégias de mercado para os pequenos negócios, além de temas para atender cada perfil de empresa”, explica Leandro Marinho, gerente de Atendimento do Sebrae Rio.

O portal ainda permite que o empreendedor solicite um atendimento gratuito e personalizado de especialistas do Sebrae Rio. Depois do preenchimento do pedido, um especialista da instituição entrará em contato e fará uma análise dos pontos fortes e fracos da empresa.

Minicurso Liderança na Era Digital – Além da Sua Empresa + Digital, o Sebrae Rio elaborou um curso on-line, com o objetivo de transformar o empreendedor em um líder digital, por meio de quatro técnicas envolvendo desenvolvimento emocional, melhores táticas para dar feedbacks, conhecimento de métodos de gestão de equipes virtuais e aumento de produtividade. São nove aulas e o empresário terá uma curva de aprendizado sobre a importância de ouvir seus liderados e na elaboração de metas, além do engajamento dos seus colaboradores. Para acessar o curso, basta se inscrever aqui: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/minicurso-lideranca-na-era-digital#forms-lideranca.