‘Pague Bem Menos’ alcança mais de 10 mil acessos em Barra Mansa

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa anunciou segunda-feira (11) que o programa “Pague Bem Menos”, lançado no mês de junho, registrou mais de 10 mil acessos em pouco mais de dois meses. A iniciativa tem o objetivo de auxiliar consumidores a encontrar preços mais baixos de 37 itens da cesta básica em supermercados da cidade. O “Pague Bem Menos” foi idealizado pela Subsecretaria de Relações Institucionais e Governança Corporativa em parceria com o Procon, tem informações atualizadas diariamente no site oficial do município até às 9h.

O subsecretário Júlio Esteves afirmou que o projeto vem crescendo gradativamente e que, em breve, será aumentado o número de produtos avaliados.

“Temos como propósito elevar a quantidade de itens de 37 para 50. Estamos felizes com o retorno positivo que o Pague Bem Menos vem trazendo para a população, especialmente as pessoas que têm mais dificuldade de procurar preços reduzidos em estabelecimentos comerciais. Além disso, o programa favorece a concorrência dos supermercados, que visam levar ao público as melhores opções de compra”, afirmou Esteves.

O coordenador do Procon, Felipe Goulart, reforçou que tanto os comerciantes quanto os consumidores podem usufruir dessa iniciativa.

“Mais ofertas estimulam mais competitividade, gerando mais vendas. O Pague Bem Menos faz muito bem para a cidade, sobretudo por Barra Mansa se caracterizar pela força de seu comércio”, comentou.

Para outros esclarecimentos, o cidadão pode procurar o Procon, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no Pátio da Prefeitura, no Centro. Os telefones são (24) 2106-3420 e (24) 2106-3461.