Palestra informa a empreendedores sobre acesso a crédito em Paraty

Paraty – A prefeitura de Paraty, em parceria com o Sebrae Costa Verde, promoveu durante esta semana uma palestra com dicas sobre crédito para empreendedores. O objetivo foi oferecer informações sobre como os pequenos negócios podem acessar o crédito e os serviços financeiros disponíveis, além de esclarecer o papel fundamental desempenhado pelo Sebrae nesse processo. A ideia da palestra é ajudar os empreendedores paratienses a executarem da melhor forma sua gestão financeira e buscarem o melhor caminho para o acesso ao crédito.

Segundo o Sebrae, a estratégia é melhorar o acesso ao crédito, aos resultados de pesquisas, destacar pontos de atenção antes de solicitar crédito, que são obstáculos comuns. Além disso, o Sebrae também destaca os “5 C’s do crédito” (Capacidade, Colateral, Caráter, Condições e Capital) e os novos mecanismos de análise. O consultor do Sebrae Marcos Mendes afirmou que o empreendedor precisa ter controle de suas ações e observar as oportunidades.

Além disso, a palestra contou com a presença do Sicoob, que apresentou informações sobre as linhas de crédito disponíveis na instituição, proporcionando aos empreendedores acesso direto a informações valiosas sobre oportunidades de financiamento para seus negócios.

No mesmo evento, o secretário municipal de Finanças, Leônidas Santana, disse que a prefeitura está sempre disposta a apoiar o empreendedor paratiense, na forma de formação técnica, com cursos do Sebrae, ou no acesso a mão de obra, com o balcão de empregos. Ele também aproveitou a oportunidade para desfazer um preconceito: “a prefeitura não demora para pagar; vai demonstrar que não demora para pagar”.