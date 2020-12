Palestra orienta sobre oportunidades de trabalho na Eletronuclear

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2020, 11:02 horas

Angra dos Reis – A Eletronuclear, em parceria com a Prefeitura de Angra, realizará na próxima quarta-feira (16), às 14h, a palestra “De olho nas oportunidades de Angra 3”, ministrada por Antônio Zaroni Torres, chefe do Departamento de Construção da estatal.

O evento demonstrará quais são as oportunidades de mão de obra e como fazer para trabalhar na Usina Angra 3, que tem previsão de reinício de suas obras já no próximo ano. As inscrições devem ser realizadas, gratuitamente, no link: https://eletronuclear.webex.com/eletronuclear/onstage/g.php?MTID=e372bb98ec386431361df9b94436fdcc9, com a senha Angra 16/12.

A palestra faz parte do Módulo II do Projeto “Balcão Eletronuclear: Fazendo negócios e criando oportunidades”, iniciado nessa quarta-feira (9), e tratou das formas existentes de se vender equipamentos para a Eletronuclear.

A iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso da população, pequenos empresários e profissionais liberais de Angra dos Reis às oportunidades de negócios disponibilizadas por esta importante empresa âncora do município.