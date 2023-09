Paraty inicia programa Pesca Presente e Desenvolvimento da Costeira

Costa Verde – A Secretaria de Pesca de Paraty iniciou na quarta-feira (12), o programa Pesca Presente e Desenvolvimento da Costeira, que leva para as comunidades da zona costeira as ações públicas realizadas no centro urbano, melhorando o acesso dessas comunidades a diferentes tipos de serviços essenciais.

O programa é realizado em conjunto com as secretarias de Educação (Núcleo de Coordenação da Costeira), Saúde, Assistência Social, Defesa Civil, Departamento de Povos e Comunidades Tradicionais, em parceria com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

O Pesca Presente oferece atendimento médico domiciliar através do Programa Saúde do Pescador; serviços de Despachante Naval Marítimo gratuito; orientações previdenciárias para aposentadoria, auxílios e pensões; Educação Ambiental; Orientação para retirar o Registro Geral de Pesca (RGP); cadastramento no CadÚnico e Bolsa Família; entre outros serviços.

O programa já atendeu as comunidades do Calhaus e da Praia de Ipanema, com os serviços de regularização de documentação, saúde do pescador e acompanhamento da rotina escolar.

“Viemos aqui para poder dar todos esses apoios, essa estrutura. Voltaremos na comunidade mais vezes para poder fazer esse trabalho e estendendo todo esse trabalho dentro das comunidades costeiras do nosso município”, disse o secretário de Pesca, Saulo Vidal.



O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, falou sobre o empenho da equipe em desenvolver o programa. “Fico muito feliz em ver atitudes como esta da Secretaria de Pesca, em benefício aos nossos pescadores e moradores da costeira. Uma secretaria pequena e com atitudes grandes, que está usando os recursos existentes no cotidiano e que busca sair do gabinete, levando seus serviços e atendimentos às comunidades. Mais legal é também ver o secretário da Pasta a frente deste tipo de serviço. Mesmo que eu não consiga estar presente em todos os lugares e eventos devido a nossa régua de eventos ter aumentado, pelo menos o secretário está à frente deste trabalho. Fico feliz também em ver o apoio e a participação das demais secretarias e departamentos, mesmo não sendo ações diretas a eles, mas mesmo assim interagindo. Aqui não existe a ‘minha secretária’ e sim uma única prefeitura unida em prol do povo e de todos da administração”.

O prefeito informou que existe uma previsão para que a Secretaria de Esporte também faça parte do Pesca Presente e Desenvolvimento da Costeira, através dos programas Brinca Comigo e do Brincando e Aprendendo.

Outras ações que podem ser inseridas são projetos para maricultura, coordenado pela Pesca, com visitação pública e aulas envolvendo as secretarias do Ambiente e Educação, para levar os alunos da rede pública de ensino. A ideia é desenvolver a ideia para incluir o setor de Turismo, envolvendo visitações públicas, palestras ministradas pelos próprios maricultores e criando uma taxa de cobrança como forma de sustentabilidade da maricultura, em parceria com a Colônia Z 18, AMAPAR, associação de guias, escunas, CVB e outros.

“Parabenizo a todos e fico muito feliz com o secretário Saulo por esta atitude de juntar nossos pescadores e o povo da costeira, que sempre nos apoiaram. Nada mais justo do que continuar lutando por este povo que tanto merece e carece do nosso apoio. Agora só está faltando as linhas de transporte marítimo gratuito para as famílias carentes da costeira, para fechar com chave de ouro e eu acredito que em breve daremos esta alegria para nosso povo costeiro”, concluiu o prefeito Luciano Vidal.