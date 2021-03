Matéria publicada em 17 de março de 2021, 10:54 horas

Projeto contará com encontros virtuais para os estudantes do CEJA Professora Ivany de Oliveira Chaves

Resende- Uma parceria entre a Prefeitura de Resende e o CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos) Professora Ivany de Oliveira Chaves, com sede no bairro Campo de Aviação, oferecerá oficinas virtuais a partir do projeto “Preparando o nosso aluno para o mercado de trabalho”, desenvolvido pela unidade da rede de ensino estadual. O trabalho é fruto da parceria entre o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUAS Trabalho), da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, e o projeto do CEJA, da Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro). Os encontros on-line, em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), serão disponibilizados para os alunos com matrícula ativa no CEJA Professora Ivany de Oliveira Chaves, nos dias 17 e 31 de março, sempre às 18h30, pela plataforma Google Meet.

O ciclo de palestras virtuais será aberto com a apresentação do projeto, tendo a participação da diretora do ACESSUAS Trabalho, Gardênia Grigorio, nesta quarta-feira, dia 17 de março. A primeira oficina acontecerá ainda no dia 17, com o tema “Elaboração de currículo no modelo empresarial”, ministrado pela professora de Língua Portuguesa, Marta A. Balbo Souza. No dia 31 de março, será a vez da temática “Dicas para uma entrevista de emprego”, com a palestrante Elen Macedo, especialista em Gestão Empresarial. No dia 7 de abril, o ACESSUAS Trabalho receberá os currículos dos participantes das oficinas por e-mail, que serão encaminhados às empresas.

A diretora do ACESSUAS Trabalho, Gardênia Grigorio, destaca a importância do programa para a inserção no mercado de trabalho. “O programa visa buscar a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho. O nosso trabalho é orientar, preparar, monitorar e encaminhar estes usuários para as ações de intermediação de mão de obra. Neste projeto voltado ao CEJA, os alunos vão aprender a elaborar currículos e como se comportar em uma entrevista de emprego. Depois, o ACESSUAS Trabalho captará os currículos feitos pelos estudantes, que serão destinados às empresas da região”, frisa.

Já a diretora do Ceja Resende, Francisnéia Carvalho, reforçou que o trabalho em parceria sempre traz grandes resultados e motiva os nossos alunos da unidade no retorno aos estudos, mesmo em meio a uma pandemia.