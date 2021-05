Matéria publicada em 27 de maio de 2021, 10:54 horas

Inscrições para curso terão início a partir do dia 31 de maio

Itatiaia- A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária abrirá a partir do dia 31 de maio as inscrições para o curso de extensão “Empreendendo startups: do problema à negociação do MVP – Produto Mínimo Viável”. A iniciativa faz parte da parceria firmada entre a Prefeitura de Itatiaia e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ, firmada no último dia 14 de maio.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 02 de julho, de segunda a sexta-feira, das8h às 12 horas e das 13h30 às 17 horas, na sede da Secretaria, localizada na Rua Vitória Sócrates, nº156, Vila Marins, Nº156.

As aulas acontecerão de forma online e serão disponibilizadas50 vagas. Ao todo serão 60 horas/aula. Para se inscrever é necessário ter concluído o ensino médio e apresentar documentos como RG,CPF e comprovante de residência .

– O curso será aberto para toda a população. Essa é a primeira de muitas outras capacitações que temos o objetivo de oferecer aos moradores de Itatiaia. A finalidade é capacitá-los para que possam ter melhores oportunidades no mercado de trabalho – finalizou o secretário da pasta, Marcos Noronha.