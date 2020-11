Park Sul comemora reabertura do cinema e operações infantis

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 20:18 horas

Volta Redonda – Com mais uma flexibilização em Volta Redonda, o Shopping Park Sul comemora a retomada das vendas com o retorno do público em seus corredores e recebeu mais um motivo de ânimo e otimismo: Cinemas e operações de entretenimento infantil podem reabrir, desde que sejam tomadas as devidas precauções, conforme texto jurídico.

– O Park Sul é reconhecidamente um dos principais pontos de lazer e entretenimento da região e a volta dessas operações nos possibilita oferecer ao público a diversão que eles tanto gostam – disse o coordenador de marketing do empreendimento, Rodrigo Mattos.

O Cine Araújo funcionará com apenas 50% de sua capacidade, promovendo o distanciamento entre as cadeiras, e reforçará o procedimento de limpeza das salas ao fim de cada sessão. A fim de reduzir as filas, o cinema disponibiliza caixas de autoatendimento e opção de pagamento por site ou aplicativo. As demais atrações também trabalham com capacidade reduzida e reforçaram os procedimentos de limpeza do local.

O horário de funcionamento das atrações infantis e a programação do cinema se encontram nas redes sociais do shopping, que fica na Rod. Metalúrgicos, 1.189 – São Geraldo.