Park Sul faz sorteio de carro em promoção de Natal - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2022, 18:01 horas

Volta Redonda – O Shopping Park Sul está com uma promoção de Natal que vai sortear um Fiat Pulse Audace 0Km. Para concorrer, os clientes do Park Sul precisam juntar suas Notas Fiscais de compra e se cadastrar no balcão promocional instalado na Praça Central do empreendimento ou pelo site do shopping (shoppingparksul.com.br), clicando sobre o banner da promoção).

Até o dia 08/01/2023, a cada R$350,00 reais em Notas Fiscais comprovantes de compras no shopping, o cliente receberá em seu cadastro 1 “número da sorte” para concorrer ao automóvel. As compras feitas em dias úteis rendem ao cliente cupons em dobro.

O Shopping Park Sul está localizado na Rodovia dos Metalúrgicos, 1.189, bairro São Geraldo, em Volta Redonda-RJ.