Pela sexta vez no ano, Rio de Janeiro bate recorde de abertura de empresas

Estado do Rio – O Estado do Rio de Janeiro vive um momento histórico para sua economia. A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) registrou 7.318 novas empresas em agosto, o maior número já registrado em todos os meses de agosto nos 217 anos de existência da autarquia. No acumulado do ano, já são 57.839 novos negócios, também a maior marca de todos os tempos para o período. O número total representa um aumento de 13,34% em relação à soma dos mesmos oito meses em 2024, quando foram computadas 51.032 empresas.

“O Rio de Janeiro está se consolidando cada vez mais como um estado atrativo para investir e empreender. Esse movimento fortalece a economia, estimula a inovação e o mercado de trabalho, ampliando as oportunidades para os trabalhadores fluminenses. É um sinal claro de que o empreendedor acredita no potencial do Rio e escolhe crescer junto com o estado”, comenta o governador Cláudio Castro.

Este é o sexto mês de recordes em 2025. Além de agosto, os meses de janeiro (6.931), fevereiro (7.209), março (7.235), maio (7.382) e julho (7.682) também atingiram as maiores marcas já registradas pela Jucerja. O recorde de agosto superou a antiga marca, de 2023, com 7.240 aberturas, e está bem acima do resultado de agosto do ano passado, quando foram abertas 6.874 empresas. O crescimento em relação a 2024 foi de 6,45%.

Entre as novas empresas, as atividades mais procuradas pelos empreendedores são serviços de escritório, com 1.886 novos registros, seguidos por consultórios médicos (1.585), consultórios de psicologia e psicanálise (1.527), comércio de vestuário (1.468) e restaurantes (1.347). Entre os municípios, o Rio de Janeiro lidera o ranking, com 29.309 novas empresas abertas em 2025, seguido por Niterói (4.224), Duque de Caxias (2.082), São Gonçalo (1.794) e Nova Iguaçu (1.633).

Para o presidente da Junta Comercial do Estado, Sergio Romay, os números refletem um novo momento de desenvolvimento. “Estamos vivendo um ciclo histórico de crescimento no ambiente de negócios fluminense. A cada mês, a Jucerja tem registrado recordes que demonstram não apenas a confiança do empreendedor, mas também o resultado de um processo contínuo de desburocratização, modernização e simplificação dos serviços. Esses dados mostram que o Rio de Janeiro é, cada vez mais, um estado que acolhe e estimula quem deseja empreender”, afirmou.