Pequenos e médios produtores rurais recebem apoio da Secretaria de Agricultura do Rio

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2021, 12:11 horas

Rio de Janeiro – A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento intensificou apoio aos pequenos e médios produtores rurais, conquistando, entre outros investimentos, parceria com a iniciativa privada, garantindo espaço para mais de 500 produtores nas gôndolas de supermercados, além de linha de crédito de R$ 3,6 milhões para agricultores e 434 agroindústrias já cadastradas no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA).

Responsáveis pela pasta atuaram ainda em busca de assegurar o escoamento e a comercialização da produção e garantir o abastecimento em todo estado do Rio de Janeiro, durante a pandemia. Outra ação foram as campanhas e parcerias para estimular o consumo dos produtos locais e escoamento da produção para novos mercados, fundamental para reduzir as perdas dos produtores fluminenses.

– Nosso foco inicial era não deixar que o estado sofresse um desabastecimento. E conseguimos. Em paralelo, fomos para próximo dos produtores, com o objetivo de viabilizar novos canais de venda, incentivar o consumo dos produtos do nosso agro e viabilizar recursos emergenciais para os que sofreram impacto nas suas produções. A agropecuária, por exemplo, fechou 2020 com saldo positivo em postos de trabalho. A atuação do governador em exercício, Cláudio Castro, traz excelentes perspectivas para o setor em 2021 – afirmou o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

A pasta estabeleceu parceria inédita com a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ), que possibilitou que pequenos e médios produtores rurais disponibilizassem seus produtos nas grandes redes. A iniciativa abriu mais uma possibilidade de mercado aos agricultores fluminenses e beneficiou mais de 110 produtores rurais diretamente e 420 agricultores de forma indireta, em 7 municípios.

Agrofundo

Em 2020, o Agrofundo, programa de fomento agropecuário e tecnológico da secretaria de Agricultura, que concede financiamentos a juros baixos, beneficiou mais de 190 produtores em 40 municípios, totalizando R$ 3,6 milhões em créditos concedidos para incremento das produções de frutas, flores, mel, leite e ovos, entre outros.

No mês de junho, o estado do Rio de Janeiro recebeu a certificação do Ministério da Agricultura de adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), que autoriza a comercialização de produtos de origem animal, como carnes e derivados. A ação ampliou as opções de venda para os produtores. Até o momento 434 agroindústrias já foram cadastradas e mais de 20 solicitações estão em análise.

Por meio do trabalho de mobilização da equipe da Defesa Agropecuária, o Governo do Estado bateu o recorde dos últimos 5 anos na primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, registrando 93% do índice vacinal. Além disso, foram realizadas mais de 5 mil ações de fiscalização em agroindústrias, propriedades rurais e inspeção em produtos.

– O ano de 2021 se inicia com boas perspectivas para o setor agropecuário do estado, em especial pelo incremento das parcerias com entidades públicas e privadas, o fortalecimento das relações institucionais com o Governo Federal e a manutenção dos trabalhos intensos de pesquisa, assistência técnica e extensão rural – pontua Queiroz.