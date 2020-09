Pesquisa Sebrae-RJ revela que 78% das cidades retornaram atividades econômicas

Os dados revelam ainda que p

ara manter

a operação das empresas

, 56% das micro e pequenas empresas precisaram adaptar o modelo de negócio, 31% necessitaram interromper temporariamente sua atividade, 10% continuaram a atuar da mesma forma que antes da crise e 3% decidiram fechar a firma.

Os empresários também mostraram preocupação em relação ao retorno dos clientes nos próximos 30 dias. Para 78% o número de consumidores será menos da metade do volume esperado comparado a um mês normal. Já 22% acreditam que mais da metade dos clientes terá retornado normalmente nesse período.

Os números da pesquisa apontam um ligeiro aumento na percepção de queda no faturamento mensal das empresas, em relação a um mês normal.Ao mesmo tempo, as principais ações adotadas pelas empresas que conseguiram aumentar o rendimento no meio da crise foram vendas online ou mudanças na linha de produto /modelo de negócio.Durante esse período, as ferramentas mais utilizadas pelos pequenos negócios foram os programas de gestão e o Whats app for Business.

Em relação à empregabilidade de novos funcionários, nos últimos 30 dias, os pequenos negócios contrataram 6% de novos colaboradores. Entretanto, o levantamento mostra, que 94% das empresas não fizeram novas contratações.Segundo os empreendedores, a economia fluminense vai retomar à normalidade apenas em julho de 2021.

Protocolos de saúde

A pesquisa mostra que 58% dos pequenos negócios fluminenses já executaram os protocolos de saúde, 21% já começaram a efetuar as alterações necessárias, 8% apresentaram dificuldades de concluir as modificações e 13% desconhecem quais protocolos devem seguir. Para quem tem alguma dúvida, o Sebrae disponibilizou, de forma gratuita, orientações para todos os segmentos retomarem seus negócios de maneira segura. Para acessar o conteúdo, basta clicar no link.