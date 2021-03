Petrobras anuncia mais um aumento nos preços do diesel e da gasolina

Matéria publicada em 8 de março de 2021, 20:20 horas

Brasília – A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 8, o sexto aumento da gasolina e o quinto do diesel este ano, em meio à substituição do presidente da companhia pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, por considerar os aumentos dos combustíveis da estatal excessivos. O diesel vai subir R$ 0,15 por litro e a gasolina será de R$ 0,23 por litro a partir da terça-feira, 9, nas refinarias da empresa, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Os novos preços a serem praticados pela estatal serão de R$ 2,86 por litro para o diesel e de $ 2,84 por litro para a gasolina, confirmou a Petrobras.

O novo aumento segue os preços do petróleo e derivados no mercado internacional, impulsionados pela manutenção do corte de produção dos países exportadores de petróleo (Opep).

Nesta segunda-feira, o petróleo tipo Brent para maio era cotado a US$ 69,45 o barril, chegando perto dos US$ 70 barril, depois de ter chegado a cair a US$ 20 o barril no auge da pandemia (abril/maio) no ano passado.

Por Denise Luna

Etanol é competitivo ante gasolina apenas em Goiás e em Mato Grosso

Os preços médios do etanol na semana de 28 de fevereiro a 6 de março mostraram-se vantajosos em comparação com os da gasolina em apenas dois Estados brasileiros: Goiás e Mato Grosso, com paridade de 68,90% e 69,32%, respectivamente, entre o preço do etanol e da gasolina.

O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas, e considera que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.

Na média dos postos pesquisados no País, a paridade é de 73,69% entre os preços médios de etanol e gasolina.