PIB do Rio de Janeiro cresceu 4,4% em 2021

Estado do Rio – O PIB do Estado do Rio de Janeiro cresceu 4,4% em 2021, alcançando R$ 949,3 bilhões. A participação do estado no PIB nacional também aumentou, passando de 9,9%, em 2020, para 10,5%. O resultado é o melhor desde 2010, quando o RJ registrou crescimento de 5%. Os dados são do Sistema de Contas Regionais: Brasil 2021, pesquisa divulgada nesta sexta-feira (17/11) pelo IBGE.

–Revertemos, em 2021, a queda registrada em 2020, o ano da pandemia, quando o PIB do estado foi de -2,9%. Ainda assim, naquele ano, tivemos o menor recuo entre os estados da região Sudeste e um dos menores do país, o que prova que as medidas tomadas para minimizar o impacto negativo da pandemia foram acertadas – afirma o governador Cláudio Castro.

De acordo com o IBGE, as duas atividades de maior contribuição em 2021, no Rio de Janeiro, foram as Indústrias de transformação e as Atividades profissionais.

– Conseguimos manter o estado no posto de segunda maior economia do país graças ao desempenho da indústria, do comércio e dos serviços, os três grandes vetores de crescimento do estado – observa o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah.

De acordo com estimativas divulgadas em setembro pela Firjan, no primeiro semestre do ano, a economia fluminense apresentou um crescimento de 4,6%, superando a média da economia brasileira, que registrou um avanço de 3,7%. Para o segundo semestre do ano, a expectativa é de continuidade desse desempenho positivo.

Além disso, segundo a Firjan, o ano de 2024 se inicia com perspectivas positivas para a economia fluminense, sobretudo devido à manutenção de elevados investimentos na cadeia de petróleo e gás e em obras de infraestrutura.