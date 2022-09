Pinheiral discute implantação de Polo Industrial

Matéria publicada em 27 de setembro de 2022, 19:05 horas

Secretários municipais foram ao Rio tratar de assuntos relacionados a incentivos fiscais

Pinheiral – Na tarde desta segunda feira os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Julio Barbosa, e de Finanças, Wanderson Siqueira, ambos de Pinheiral, estiveram na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para uma reunião junto ao secretário estadual Cassio Coelho para tratar de assuntos voltados a lei de incentivo fiscal de redução de ICMS e também do novo Polo Industrial que o município de Pinheiral receberá em breve em parceria com o Governo do Estado.

Desde 2010 Pinheiral faz parte das cidades que oferecem o benefício de redução de ICMS de 18% para 2% para empresas que fazem beneficiamento e industrialização. Mas foi a partir de 2017 na gestão do atual prefeito Ednardo Barbosa que o município entrou na empreitada de atrair novas empresas e se fortaleceu no segmento do aço criando seu próprio polo metal mecânico.

Desde então os números não param de crescer. Em 2017 as empresas de Pinheiral somavam repasses de ICMS ao estado em torno de R$5 milhões por ano, em 2020 este valor chegou a cerca de R$56 milhões e em 2021 no primeiro ano da reeleição do prefeito Ednardo o valor repassado chegou a R$145 milhões e Pinheiral se posicionou como a 6° cidade dentre as 12 do médio paraíba.

Este resultado fez com que a Secretaria de Estado reconhecesse o trabalho aqui realizado e pela credibilidade da gestão destinou para cá um dos 28 distritos industriais que serão criados em breve em todo o estado. Na região apenas Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral estão no pacote de novos distritos industriais do estado.

Na conversa de hoje foi falado de alguns ajustes que se fazem necessários para continuidade de atração de novas empresas para Pinheiral através do benefício fiscal, bem como da tratativa de alguns casos que ainda estão sob análise da comissão julgadora.

No momento também foram iniciadas as tratativas de levantamento de documentos e projeto para inicializar o novo distrito industrial.

“Mais uma vez estamos avançando com o desenvolvimento de nossa cidade. E esta conversa hoje com o secretário Cassio Coelho só veio fortalecer que estamos no caminho certo. Estamos trabalhando todos os dias para fazer Pinheiral ser uma cidade sustentável gerando renda e empregando para pessoas da própria cidade. Meu lema a frente desta secretaria e de tirar daqui o slogan que somos cidade dormitório de Volta Redonda. Ao contrário disso, somos uma cidade em pleno crescimento, com muitas conquistas e avançando cada vez mais” comentou Julio Barbosa – Secretário de Desenvolvimento Econômico de Pinheiral desde janeiro de 2021.