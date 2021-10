Pinheiral lança Campanha Natal Esperança

Matéria publicada em 26 de outubro de 2021, 12:22 horas

Pinheiral – A ACIAP (Associação comercial Industrial e Agropastoril), de Pinheiral, em parceria com a prefeitura lançou nesta segunda-feira, 25, a Campanha “Natal Esperança”, cujo objetivo é fomentar o movimento no comércio local, alavancando as vendas e incentivando a economia do município. A campanha visa ainda estimular a população a prestigiar o comércio da cidade gerando empregos e renda.

Durante a campanha serão distribuídos prêmios como TV, fogão, bicicleta, vale-compras, champanhe e cesta de Réveillon para receber o novo Ano Novo. O tema abordado pela campanha foi aprovado por representantes da ACIAP, comerciantes e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa, representante da prefeitura.

Lojistas poderão participar da campanha. Para isso, uma equipe da ACIAP visitará o comércio para venda de kits de decoração das lojas compostos por cartazes, bandeirolas, adesivos, camisas e cupons numerados que não precisam ser preenchidos.

A presidente da ACIAP, Kelen Nunes avaliou como um ótimo ponto de partida para que Pinheiral tenha um Natal de muita esperança e vendas. Já o secretário Júlio Barbosa disse que a prefeitura vai apoiar essa campanha e reforçou que “se o evento é bom para o comércio, também é bom para Pinheiral”.