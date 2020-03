Pinheiral oferece desconto de 10% até maio na cota única do IPTU

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 20:00 horas

Pinheiral- A prefeitura de Pinheiral iniciou ontem (09) a distribuição do carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Os moradores que optarem por quitar o IPTU em cota única tem até o dia 08 de maio para pagar com 10% de desconto.

O contribuinte também pode retirar sua guia no site da prefeitura através do link: (www.pinheiral.rj.gov.br/servicos/guias-de-iptu). No site basta o munícipe digitar o CPF do proprietário do imóvel para solicitar a guia pelo sistema. O prazo para o pagamento da primeira parcela ou da cota única vence no dia 08 de maio e as demais parcelas terão vencimento nos dias 05 de junho, 10 de julho, 07 de agosto, 11 de setembro e 09 de outubro.

O diretor do Departamento de Tributos, Abel Itaborahi, destacou a importância do IPTU em tempos de quedas de receitas públicas.

– Em tempos de quedas de receitas públicas, o IPTU é muito importante para a acessibilidade ao serviço público de qualidade. Afinal, o recolhimento do IPTU é convertido em obras e em investimento na Educação e na Saúde do município – disse.

O contribuinte que não concordar com o valor emitido, pode pedir a revisão do IPTU no Departamento de Tributos, na sede da prefeitura, na Rua Justino Ribeiro, nº 288, no bairro Ipê.