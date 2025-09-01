Pinheiral promove capacitação para servidores que atuam em abertura de empresas

Pinheiral – A Secretaria de Trabalho, Comércio e Desenvolvimento Econômico de Pinheiral promoveu na última sexta-feira (29), no auditório da sede administrativa, uma reunião de capacitação para os servidores que atuam nos processos de viabilidade e licenciamento de empresas no município.

O encontro foi conduzido pelo secretário da pasta, Miguel Barbosa e contou com a participação do consultor do SEBRAE, Carlos Magno, que apresentou orientações técnicas e boas práticas para otimizar o atendimento e agilizar a abertura e regularização de negócios na cidade.

Durante a capacitação, foram abordados temas como legislação vigente, análise de viabilidade e estratégias de simplificação dos processos, com foco em eficiência, transparência e segurança jurídica.

Para o secretário Miguel Barbosa, a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com o fortalecimento do ambiente de negócios local.

“Nosso trabalho é facilitar a vida do empreendedor, criando condições para que novas empresas possam se instalar e crescer em Pinheiral, gerando emprego e renda para a população”, afirmou.

O consultor Carlos Magno elogiou o treinamento.

“Manter a equipe técnica atualizada é essencial para dar segurança aos empreendedores e tornar o município mais atrativo para investimentos”, disse.