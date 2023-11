Pinheiral promove evento de moda com lojistas locais em dezembro

Pinheiral – A cidade de Pinheiral promove no próximo mês a primeira edição do Pinheiral Fashion Modas, no dia 12 de dezembro. O evento busca não apenas impulsionar o comércio, mas também criar laços entre lojistas e a comunidade.

Em uma reunião realizada esta semana, a vice-prefeita apresentou o projeto aos lojistas do setor de moda da cidade, comentando a relevância para a economia local. Além de ser uma oportunidade para os estabelecimentos mostrarem suas coleções, é também uma plataforma para o surgimento de novos talentos e uma opção de lazer para as famílias pinheiralenses.

Diferenciando-se por seu caráter não competitivo, o desfile permitirá que cada lojista inscreva dois modelos para apresentar uma variedade de vestuário, acessórios e sapatos, abrangendo todas as faixas etárias. A iniciativa, além de evidenciar a diversidade e qualidade das lojas locais, também tem como objetivo estimular as compras para o Natal na cidade, incentivando a população a prestigiar o comércio.

As inscrições para participar do desfile estão abertas até o dia 1º de dezembro e são gratuitas. As fichas de inscrição podem ser retiradas no gabinete da vice-prefeita, durante o horário comercial de segunda a sexta. Todos os comerciantes da cidade, independentemente do tamanho de seus negócios, são convidados a se envolver nessa ação, que busca alavancar as vendas e fortalecer a economia do município.

Além de promover as vendas, o Pinheiral Fashion Modas tem como meta contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade, gerando empregos e reduzindo o deslocamento diário dos moradores para realizar suas compras em municípios vizinhos. Os participantes do desfile receberão um selo de reconhecimento, destacando seu envolvimento na promoção do comércio local.

– Uma das marcas do nosso trabalho é demonstrar o comprometimento em impulsionar não apenas o setor do comércio, mas valorizar o que nossa cidade tem a oferecer, promovendo a identidade e a prosperidade de Pinheiral. Somos uma cidade que cresce a cada dia e isso precisa ser mostrado para toda a região – concluiu Sediene.