Pinheiral realiza oficina de empreendedorismo em parceria com Sebrae

Pinheiral – As inscrições para a Oficina “Como Definir o Preço de Venda?”, realizada pela Sala do Empreendedor da Faetec em parceria entre a Sebrae/RJ e prefeitura, já estão abertas. O evento objetiva apresentar ferramentas para que o empresário possa entender a estrutura dos gastos do seu negócio, formar seus preços de venda. As oficinas terão carga horária de 4h e as aulas serão ministradas nos dias 25 e 26 de maio, de 18h às 22h, no auditório da prefeitura.

As inscrições podem ser realizadas online através do link https://forms.office.com/r/GL2xdiUwwR, pelo WhatsApp do Canal do Empreendedor, no número (24) 99987-0278 ou presencialmente, na Sala do Empreendedor, localizada na Rua Benedito Honorato (anexo a Faetec).

De acordo com, Júlio Barbosa, Secretário de Desenvolvimento Econômico, a oficina, que tem vagas limitadas, é a primeira de muitas que ainda serão realizadas ao longo do ano.

“Esta oficina faz parte de uma série de oficinas que estaremos realizando durante todo o ano de 2021, visando atender aos microempreendedores individuais de Pinheiral. Esta parceria com o SEBRAE é de extrema importância para qualificar estes MEI’s, possibilitando que tenham uma melhor qualidade de gestão em seus negócios, crescendo e expandindo cada vez mais. Estamos cumprindo o compromisso assumido por nosso prefeito Ednardo Barbosa, gerando empregos e impulsionando a geração de renda na cidade.”