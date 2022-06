Piraí celebra convênio de cursos profissionalizantes com aula magna

Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 13:25 horas

Piraí – A Prefeitura de Piraí e a Firjan, por meio do Senai Barra do Piraí, celebraram com uma aula magna, mais um convênio para cursos profissionalizantes à população. Ao todo foram 60 alunos, divididos em duas turmas. O evento aconteceu no auditório do Ceamtec e o objetivo do encontro foi dar orientações importantes para a realização das atividades acadêmicas dos cursos profissionalizantes de Assistente em Logística e Assistente de Controle de Qualidade, com a duração de três meses e meio.

A secretária municipal de Educação, Aline Pinheiro, destacou a importância do convênio e desejou sorte aos alunos: “Melhor do que estar aqui hoje é poder voltar em três meses e ver todos vocês aqui novamente para entregar o certificado”, afirmou.

Para o secretário e desenvolvimento econômico e turismo, Miguel Barbosa, essa é mais uma importante ação do governo para formar pessoas qualificadas, que futuramente ingressarão no mercado de trabalho: “Espero que vocês se capacitem e aproveitem, porque a oportunidade de emprego vai surgir. As portas vão se abrir se vocês tiverem capacidade”, afirmou.

O evento contou ainda com a presença da gerente operacional da Firjan – Senai Barra do Piraí, Mônica Leone e do coordenador pedagógico e professor do colegio Ceamtec, Pablo Jordão.