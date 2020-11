Piso do comércio é mantido em R$ 1.295,00 em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 16:49 horas

Trabalhadores vão receber abono salarial de, no mínimo, R$ 40

Volta Redonda – O Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio-VR) e o Sindicato dos Empregados do Comércio (SEC), de Volta Redonda, assinaram no último dia 4 de novembro um termo aditivo da Convenção Coletiva de Trabalho das cláusulas econômicas. Ficou decidido que, devido ao tempo que o comércio ficou fechado este ano, quase 80 dias, não haverá reajuste salarial, permanecendo o piso em R$ 1.295,00. Já o abono salarial será concedido, sendo de, no mínimo, R$ 40,00 mensais, proporcional ao salário recebido pelo comerciário. A convenção está disponível no site do sindicato (sicomerciovr.com.br).

– Neste momento em que a economia enfrentou uma grave crise por conta da pandemia da Covid-19 e o comércio foi um dos mais afetados, ficando quase três meses com as portas fechadas e com demissões, não foi viável dar reajustes, porque as empresas não suportariam esse custo extra. O Sindicato dos Trabalhadores entendeu que para manter os empregos era preciso chegar a esse consenso, mas mantivemos os abonos, porque reconhecemos também a importância de valorizar os nossos parceiros, quem esteve conosco todos esses dias, trabalhando e enfrentando essa pandemia junto conosco, nossos colaboradores – comentou o presidente do Sicomércio-VR, Jerônimo dos Santos.

Segundo o sindicato, o pagamento do abono retroativo será feito em quatro parcelas, iniciando em novembro e finalizando em fevereiro de 2021. Ainda de acordo com o Sicomércio-VR, também deverá ser pago com uma rubrica diferenciada no contracheque.