Matéria publicada em 13 de abril de 2021, 07:57 horas

Itatiaia- Uma reunião promovida na segunda-feira, dia 12, na Casa do Trabalhador, no bairro Vila Odete, teve como tema o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores públicos municipais de Itatiaia.

O encontro, organizado pela Secretaria de Administração, contou com a participação de representantes de diversas categorias de profissionais da Prefeitura de Itatiaia e também da representante do Instituto de Previdência dos Servidores de Itatiaia – IPREVI.

No encontro foi discutido a dinâmica de trabalho para as próximas reuniões, que acontecerão semanalmente e também iniciada a discussão do projeto de lei que dispõe sobre a implantação do Plano, que após finalizado, será encaminhado para a Câmara Municipal.

O Plano destina-se aos servidores do quadro efetivo e conforme explica a secretária de Administração, Adriana Fontes, que está presidindo os trabalhos, o objetivo é atender um anseio antigo dos servidores municipais e valorizar os funcionários, como propõe o Prefeito, Imberê Alves.

– Vamos trabalhar junto com o servidor na elaboração desse plano para que atendam às necessidades de cada categoria e para que seja feito de forma transparente e amplamente divulgado. Também vamos incluir outros servidores nessa discussão. A prefeitura ainda pretende capacitar e aperfeiçoar o funcionário, bem como melhorar os níveis de eficiência do serviço público municipal, finalizou a secretária.

Atualmente a Prefeitura conta com uma média de 2 mil funcionários públicos. O primeiro concurso público da Prefeitura de Itatiaia foi realizado em 1997. O Instituto de Previdência dos Servidores de Itatiaia conta com 11 servidores e o primeiro certame foi realizado em 2004.