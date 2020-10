Plano de emergência nuclear é testado em Angra dos Reis em simulado parcial

Matéria publicada em 20 de outubro de 2020, 18:57 horas

Ação prevê a mobilização de uma rede de cerca de 60 instituições, envolvendo centenas de profissionais

Angra dos Reis – Nesta quarta-feira, dia 21, será realizado, em Angra dos Reis, o Exercício Parcial de Resposta à Emergência e Segurança Física Nuclear. O objetivo é avaliar a eficácia da estrutura de resposta e procedimentos do Plano de Emergência Externo (PEE/RJ) da central nuclear de Angra dos Reis.

No exercício parcial, que acontece a cada dois anos, não há simulação de evacuação de áreas vizinhas à central nuclear, ao contrário do geral, realizado nos anos ímpares. Embora não haja movimentação externa, no simulado parcial também são ativados os centros de emergência, de forma a avaliar a capacidade de comando, coordenação e controle entre as organizações envolvidas.

É uma operação complexa que envolve diversas entidades civis e militares. O simulado prevê a mobilização de uma rede de cerca de 60 instituições, envolvendo centenas de profissionais, nos três níveis de governo: municipal, estadual e federal.

O cenário é composto de vários desafios criados de maneira que possibilitem alcançar as diversas classificações de emergência. Este ano, o exercício simulará a evacuação e a abrigagem da população diante de uma situação de pandemia.

Ativação de centros

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) é o responsável pela supervisão da atividade, já que é o órgão central do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (Sipron).

Durante o exercício, são ativados o Centro Nacional de Gerenciamento de Emergência Nuclear (CNAGEN), localizado em Brasília, o Centro Estadual de Gerenciamento de Emergência Nuclear (CESTGEN), no Rio de Janeiro, e o Centro de Coordenação e Controle de Emergência Nuclear (CCCEN), em Angra dos Reis.

É importante ressaltar que, por causa da pandemia, todos os participantes do exercício cumprirão os protocolos de prevenção à Covid-19 (incluindo a testagem), previstos pelas autoridades competentes.

O planejamento das ações do exercício é feito pelo Comitê de Planejamento de Resposta a Situações de Emergência Nuclear no Município de Angra dos Reis (Copren/AR), que reúne representantes da Eletronuclear; da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); da Secretaria Nacional de Defesa Civil; das defesas civis do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios de Angra dos Reis e Paraty; do Corpo de Bombeiros; da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Ministério da Saúde, entre outros órgãos.