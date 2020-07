Polo Industrial de Resende recebe subestação de energia

Matéria publicada em 21 de julho de 2020, 18:03 horas

Resende – Uma articulação entre a Firjan e o Cluster Automotivo do Sul Fluminense tornou realidade um pleito empresarial do polo industrial de Resende reivindicado desde 2014: uma solução que pudesse pôr fim à oscilação no fornecimento de energia elétrica local. Uma subestação de 500 kV foi construída no município a fim de providenciar a estabilidade no fornecimento.

Antes da subestação, as indústrias da localidade tinham problemas oriundos da oscilação no fornecimento de energia elétrica. Como as máquinas são muito sensíveis, por vezes os sistemas de segurança das linhas desligavam os equipamentos e a produção ficava interrompida.

Desde 2014, a Firjan atuou na articulação com os principais agentes do setor elétrico, como o Ministério de Minas e Energia, Furnas, o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e a EPE (Empresa de Pesquisa Energética) para que o andamento do processo de construção da subestação se desse de forma ágil. A federação acompanhou ainda o leilão para a escolha da concessionária, os processos de terraplanagem do local e o licenciamento ambiental com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Voltada para o atendimento da região industrial de Resende, Itatiaia e Porto Real, a subestação alimenta a localidade desde o fim de junho, garantindo a estabilidade no fornecimento de energia para as fábricas, assim como para os núcleos residenciais próximos. A medida, inclusive, destrava a intenção de investimentos das indústrias da região.

“Enfim, nós conseguimos a estabilidade no fornecimento de energia elétrica para o polo industrial do Sul Fluminense e região. Isto é um passo fundamental para a competitividade da indústria da nossa região”, ponderou Antônio Carlos Vilela, presidente da Firjan Sul Fluminense.

Com a subestação, as indústrias da região passam a ser alimentadas pelas duas maiores usinas hidroelétricas do país, Itaipu e Belomonte, garantindo estabilidade no fornecimento de energia.