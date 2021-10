Porto de Angra é reativado para carga de exportação

Matéria publicada em 29 de outubro de 2021, 18:03 horas

Angra dos Reis – Depois de 10 anos sem movimento, o Porto de Angra voltou a receber cargas para exportação. Na manhã de terça-feira (26), o prefeito Fernando Jordão e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Aurélio Marques, estiveram na área para acompanhar o trabalho dos estivadores.

– Essa movimentação é símbolo da luta pelo desenvolvimento que travamos. Estive aqui com o ministro [da Infraestrutura] Tarcísio e com o senador Flávio Bolsonaro, que entenderam que o porto de Angra é estratégico, pois estamos entre o Rio e São Paulo. Nosso objetivo é que ele seja um porto misto de serviço, oferecendo apoio offshore, escoamento de carga e também com foco no turismo. Isto vai gerar emprego para o trabalhador da nossa cidade – frisou o prefeito Fernando Jordão.

Nesta primeira ação, o Porto de Angra recebeu da empresa Vallourec 1.700 toneladas de tubos de aço, vindos de Belo Horizonte. A carga está sendo embarcada em um navio com destino à Indonésia. O negócio foi viabilizado em função da redução das tarifas acordada entre a Splenda, arrendatária do espaço, e os trabalhadores. As diárias dos portuários passaram de R$ 160 para R$ 120, e a taxa de produção de R$ 0,51 para R$ 0,40.

– Depois de 10 anos, voltar a ter carga de longo curso no porto é uma grata satisfação. Os trabalhadores estão só sorrisos por poder levar o sustento para dentro de casa com o seu suor – avaliou o presidente do Sindicato dos Estivadores, Jorge Jordão.

Este é o início do resultado do trabalho conjunto desenvolvido pela Prefeitura de Angra, sob o comando do prefeito Fernando Jordao e do secretário de Governo, Cláudio de Lima Sírio, trabalhadores portuários, a Câmara Municipal e a empresa Splenda.

– Adquirimos o porto em 2020 e sofremos todo o impacto da pandemia. O que está acontecendo hoje é um marco importante para nós, pois são mais de 10 anos sem carga de exportação por aqui. Esta é uma operação muito importante para nós, visto que é um cliente muito grande. Acreditamos que, com o apoio da prefeitura, que está sinalizando uma redução de ISS para nós, e a contribuição dos trabalhadores portuários, podemos ter esta operação como a primeira de muitas outras que virão – avaliou Paulo Norcélio, diretor da empresa arrendatária do Porto de Angra.