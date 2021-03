Porto Real abre inscrições para curso de panificação

Matéria publicada em 11 de março de 2021, 18:37 horas

Porto Real – A prefeitura de Porto Real está abrindo vaga para o curso de panificação. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, que fica na Rua Fernando Bernardelli, número 490, no Centro, entre 8h e 17h, de segunda a sexta. Os candidatos deverão levar duas fotos 3X4, certidão de nascimento ou RG, comprovante de matrícula escolar e de residência. Os menores de 18 anos devem levar cópia dos documentos dos pais.

Cada turma terá cinco alunos e uma aula por semana, no período escolhido. As aulas acontecem de manhã e a tarde, nas terças, quartas e quintas-feiras. No total, estão sendo disponibilizadas 30 vagas, divididos em seis turmas. Ao final do curso todos os participantes receberão um certificado.

O professor do curso, Piterclei Moreira, tem 23 anos de experiência e foi premiado em 2016 com o 1º lugar no concurso Talentos Senac, sendo considerado o melhor padeiro Senac do estado do Rio de Janeiro. Ele fez cursos em São Paulo e Rio de Janeiro e está terminando a faculdade de gastronomia. “Neste primeiro momento as inscrições são para pessoas a partir dos 16 anos. Estou muito animado em poder passar minhas experiências. Creio que este curso pode ajudar muito as pessoas até nesta pandemia”, disse o professor

Thiago Tolentino Marcos, de 20 anos, morador do bairro Novo Horizonte, é o primeiro aluno a se inscrever no curso. Ele conta que não podia perder essa oportunidade. “Quando criança eu acompanhava minha mãe, que fazia bolos e salgados para vender. Adorava ajudar. Agora, com esse curso, quero ganhar experiência, conseguir um emprego na área e futuramente abrir minha própria padaria.

A secretária Municipal Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, Valéria Sá comentou que está entusiasmada com o início dos trabalhos. “Temos os projetos do Vem Dançar Comigo, de Artes Cênicas, da Banda Municipal, de Violão e agora também da Panificação e Biscoitos. Queremos envolver as comunidades, ser agentes transformadores de vida do nosso povo. Tudo com os devidos cuidados que o momento da pandemia exige” – declarou a Secretária.