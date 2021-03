Porto Real empregou 116 pessoas no primeiro bimestre de 2021

Matéria publicada em 9 de março de 2021, 18:44 horas

Vagas foram preenchidas na iniciativa privada

Porto Real – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), realizou um balanço dos índices positivos nas contratações, alcançados já no primeiro bimestre de 2021.

Com base nos dados enviados ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ao todo, 116 candidatos foram efetivados em Porto Real, sendo 48 em janeiro e 68 em fevereiro, e 7 candidatos desistiram da oportunidade mesmo sendo aprovados. O estudo aponta que os resultados são favoráveis e positivos, tendo em vista a crise econômica consequente da pandemia da Covid-19.

A diretora de Trabalho e Renda, Taís Rodrigues, ressalta que os interessados devem enviar o currículo, com os dados devidamente assinalados, para o e-mail: sectrabalhoerendapmpr@gmail.com, ou entregar na própria secretaria.

“Minha prioridade é encaminhar todos os currículos que se encaixam no perfil solicitado pelo contratante, analisando com olhar clínico e encaminhando diretamente para o RH da empresa. As parcerias estão sendo formadas, e a meta é triplicar o número de efetivações no mês de março”, disse a diretora.