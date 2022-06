Porto Real inicia entrega dos carnês do IPTU 2022

Matéria publicada em 6 de junho de 2022, 15:52 horas

A 2ª via já está disponível no site oficial da Prefeitura

Porto Real- Começaram a ser entregues nesta segunda, 06 de junho, os carnês de IPTU 2022. De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento (SMRFP), o mesmo já está disponível para emissão através do site da Prefeitura de Porto Real, com o objetivo de dar mais comodidade e agilidade aos contribuintes.

A Secretaria ainda informa que, no pagamento em cota única até o dia 11 de julho, o contribuinte ganha 10% de desconto. “Além disso, para aqueles que optarem por pagar em até 6 vezes, o vencimento da primeira parcela também será dia 11 de julho”, informou a secretária de Fazenda, Receita e Planejamento, Sueli Barquette Abrahão.

“Com o IPTU em dia, a cidade cresce, gera recursos para obras de infraestrutura, para a educação e para a saúde básica de todo o município. Por isso, buscamos sempre facilitar a forma de pagamento do contribuinte e optamos por apresentar uma forma mais rápida para acessar esse serviço”, explica o prefeito Serfiotis.

Para aqueles que não receberam o carnê ou que tiverem dificuldade na emissão pelo site, a 2ª via pode ser retirada na sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Hilário Éttore, 442 – Centro, Porto Real – RJ, 27570-000.