Porto Real promove processo seletivo para vagas de Auxiliar e Atendente de Cozinha

Matéria publicada em 28 de abril de 2022, 17:25 horas

Porto Real- A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, SMDETR, em parceria com a empresa “Grupo Madero”, promoveu nesta quinta, 28 de abril, um novo processo seletivo no Auditório do Horto Municipal. Segundo a Secretaria, o objetivo foi preencher 50 vagas disponíveis pela empresa para os cargos de Auxiliar e Atendente de Cozinha.

A SMDETR ainda reforça que todos os candidatos foram escolhidos através do Sistema Nacional de Empregos (SINE) de Porto Real, que faz a captação de currículos através do e-mail: [email protected], onde os mesmos devem colocar as vagas que desejam disputar.

Viviane Gonçalves, secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, esclarece que é muito importante que a população mantenha o cadastro no SINE atualizado, pois isso facilita para que a Secretaria entre em contato com os mesmos. A secretária ainda explica que os currículos também podem ser entregues na sede da SMDETR, localizada à Rua Estevam Domingos Pederassi, n° 164, Centro.

Por último, o prefeito Alexandre Serfiotis destaca que toda a divulgação é feita pelos canais oficiais da Prefeitura. “Nós estamos sempre buscando parcerias com as empresas da região, visando atender as demandas do município, e é pelas nossas redes sociais que todos têm acesso às vagas disponíveis. Além disso, a divulgação da própria população pelos aplicativos de mensagem facilita para que esse alcance seja maior”, analisa Serfiotis.

Mais informações sobre o SINE através do telefone (24) 3353-1621.