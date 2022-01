Porto Real realiza novo processo seletivo para vagas no setor automotivo

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2022, 16:50 horas

Porto Real – O Horto Municipal recebeu na última quinta, 20, mais um processo seletivo realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda, SMDETR. A ação contou com candidatos escolhidos através do Sistema Nacional de Empregos (SINE) de Porto Real, onde foram chamados moradores de ambos os gêneros para disputarem as vagas de Operador (a) de Empilhadeira e Operador (a) de Produção.

Segundo a diretora de Trabalho e Renda, Tais Rodrigues, na próxima semana um novo processo seletivo será realizado, quando a SMDETR chamará candidatos para as vagas de operador de empilhadeira e para operador de produção. A diretora ainda destaca que todas as vagas são para empresas do setor automotivo e ainda explica que “diversas empresas estão em processo seletivo com o SINE, onde buscamos ofertar vagas para o setor de funilaria, operador de produção e operador de empilhadeira”, disse Tais.

Já a secretária de Desenvolvimento Econômico, Viviane Gonçalves, pede que a população mantenha o cadastro no SINE atualizado, pois isso facilita para que a secretaria entre em contato com os mesmos. “É importante para aqueles que concluíram o ensino médio ou algum curso que faça essa atualização. Já em relação ao envio é muito simples, o munícipe pode enviar um e-mail para o endereço: [email protected] ou se dirigir até a sede da Secretaria”, explicou a secretária.

O prefeito Alexandre Serfiotis destacou o empenho dos candidatos e ainda reforçou que os profissionais do SINE estão trabalhando dia após dia, visando manter os elevados níveis de empregabilidade. “Por meio do trabalho árduo possibilitamos que novas parcerias sejam estabelecidas e atendam a demanda de empregos gerada no município”, finalizou Alexandre.

A unidade do SINE está localizada à Rua Estevam Domingos Pederassi, n° 164, Centro. Mais informações através do telefone (24) 3353-1621.