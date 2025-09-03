quinta-feira, 4 setembro 2025
Fale conosco

Porto Real realiza seletivas de emprego no Horto Municipal

Ações do Sine em parceria com empresas reuniram mais de 130 candidatos em dois dias

by alice couto

Foto: Divulgação

Porto Real – O Horto Municipal de Porto Real recebeu, nesta semana, duas seletivas providas através do Sistema Nacional de Emprego, o SINE. Na segunda-feira (1º), a parceria foi com a empresa MA Automotive, onde 94 pessoas compareceram para as vagas para Operador de Produção. Já na terça-feira (2), o local recebeu 37 candidatos e a empresa Yorozu fez a seletiva para Operador de Máquinas e Equipamentos; Alimentador de Linha de Produção e Inspetor de Processo de Pintura.

“Nós temos uma grande demanda de pessoas querendo ingressar no mercado de trabalho e por isso fazemos uma busca ativa nas empresas da região para facilitar que as vagas cheguem até os munícipes. Por isso pedimos sempre que os moradores mantenham seus dados atualizados junto ao SINE, para que possam ser contatados com agilidade”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Taís Rodrigues.

Você também pode gostar

Angra inaugura Praça José Amaral Filho, no Morro...

Porto Real promove passeio cultural com participantes do...

Resende realiza atividades do Programa Calçada Acessível em...

Resende abre inscrições para etapa municipal do Prêmio...

Clínica da Mulher de Itatiaia passa por reforma...

Estado do Rio lança programa de apoio ao...

Copa Cidade de Futebol Amador começa neste domingo...

Coordenadora do ‘Limpa Rio’ visita BM e acompanha...

Angra dos Reis passa a ser cidade-sede do...

Resende abre inscrições para oficinas de artesanato

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996