Porto Real realiza seletivas de emprego no Horto Municipal

Porto Real – O Horto Municipal de Porto Real recebeu, nesta semana, duas seletivas providas através do Sistema Nacional de Emprego, o SINE. Na segunda-feira (1º), a parceria foi com a empresa MA Automotive, onde 94 pessoas compareceram para as vagas para Operador de Produção. Já na terça-feira (2), o local recebeu 37 candidatos e a empresa Yorozu fez a seletiva para Operador de Máquinas e Equipamentos; Alimentador de Linha de Produção e Inspetor de Processo de Pintura.

“Nós temos uma grande demanda de pessoas querendo ingressar no mercado de trabalho e por isso fazemos uma busca ativa nas empresas da região para facilitar que as vagas cheguem até os munícipes. Por isso pedimos sempre que os moradores mantenham seus dados atualizados junto ao SINE, para que possam ser contatados com agilidade”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Taís Rodrigues.