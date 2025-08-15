sexta-feira, 15 agosto 2025
Portos fluminenses movimentam 8,4 milhões de toneladas no 1º semestre

Número representa aumento de 24,9% em relação a 2024

Estado do Rio – A movimentação de cargas no Porto do Rio de Janeiro atingiu a marca de 8,4 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2025. Esse número representa um crescimento de 24,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Estatístico Aquaviário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), e colocam o Estado como protagonista no cenário.

“O Rio de Janeiro realiza um trabalho muito sério por meio da Secretaria de Energia e Economia do Mar. São números que precisamos comemorar e trabalhar ainda mais para aumentar a movimentação nos portos. Esses dados mostram que estamos seguindo o caminho correto, não só para o aumento da economia do estado, mas também para gerar empregos”, ressaltou o governador Cláudio Castro.

Além do Porto do Rio de Janeiro, que fica na capital fluminense, os outros portos no estado são Itaguaí, Niterói, Angra dos Reis e o Porto do Açu.

De acordo com os números da Antaq, os portos do Brasil registraram uma movimentação recorde de mais de 653,7 milhões de toneladas de carga no primeiro semestre. O destaque foi o mês de junho, que registrou 120,4 milhões de toneladas movimentadas, o maior volume já alcançado para esse período desde o início da série histórica, em 2010. O crescimento nacional foi impulsionado, principalmente, pelas cargas em contêineres, que somaram 78,1 milhões de toneladas, representando um aumento de 6,17% em relação ao primeiro semestre de 2024.

