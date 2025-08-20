Preço da carne bovina registra aumento nesta quarta-feira

País – O preço do boi gordo registra alta de 0,23% nesta quarta-feira (20), e a arroba é negociada a R$ 307,75, no estado de São Paulo.

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$* 19/08/2025 307,75 0,23% 4,55% 55,94 18/08/2025 307,05 -0,41% 4,31% 56,52 15/08/2025 308,30 -0,19% 4,74% 57,11 14/08/2025 308,90 0,06% 4,94% 57,02 13/08/2025 308,70 -0,37% 4,88% 57,12

Preço do frango congelado e resfriado

Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apontam queda de 0,27%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,33, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,34.

PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês 19/08/2025 7,33 -0,27% 1,52% 18/08/2025 7,35 -0,41% 1,80% 15/08/2025 7,38 0,14% 2,22% 14/08/2025 7,37 0,00% 2,08% 13/08/2025 7,37 0,14% 2,08%

PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês 19/08/2025 7,34 -0,27% 1,66% 18/08/2025 7,36 -0,54% 1,94% 15/08/2025 7,40 -0,80% 2,49% 14/08/2025 7,46 0,00% 3,32% 13/08/2025 7,46 -0,13% 3,32%

Preço da carcaça suína especial e suíno vivo

A carcaça suína especial registra valorização de 1,07% no preço, sendo negociada a R$ 13,25 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.

PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)

Data Média Var./Dia Var./Mês 19/08/2025 13,25 1,07% 14,03% 18/08/2025 13,11 1,16% 12,82% 15/08/2025 12,96 0,70% 11,53% 14/08/2025 12,87 -0,08% 10,76% 13/08/2025 12,88 0,00% 10,84%

O preço do suíno vivo aponta alta em todos os estados, com destaque para Santa Catarina, que apresenta reajuste de 1,82%, com a mercadoria cotada a R$ 8,37.

INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)

Data Estado Valor R$* Var./Dia Var./Mês 19/08/2025 MG – posto 8,83 0,68% 14,38% 19/08/2025 PR – a retirar 8,49 1,68% 12,75% 19/08/2025 RS – a retirar 8,24 1,60% 8,99% 19/08/2025 SC – a retirar 8,37 1,82% 11,60% 19/08/2025 SP – posto 9,00 0,67% 12,64%

Os valores são do Cepea.

O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino

O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.

Diferenças entre frango congelado e frango resfriado

O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes. Com informações do Brasil 61.