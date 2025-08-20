Preço da carne bovina registra aumento nesta quarta-feira

País – O preço do boi gordo registra alta de 0,23% nesta quarta-feira (20), e a arroba é negociada a R$ 307,75, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
|Data
|Valor R$*
|Var./Dia
|Var./Mês
|Valor US$*
|19/08/2025
|307,75
|0,23%
|4,55%
|55,94
|18/08/2025
|307,05
|-0,41%
|4,31%
|56,52
|15/08/2025
|308,30
|-0,19%
|4,74%
|57,11
|14/08/2025
|308,90
|0,06%
|4,94%
|57,02
|13/08/2025
|308,70
|-0,37%
|4,88%
|57,12
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apontam queda de 0,27%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,33, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,34.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
|Data
|Valor R$
|Var./Dia
|Var./Mês
|19/08/2025
|7,33
|-0,27%
|1,52%
|18/08/2025
|7,35
|-0,41%
|1,80%
|15/08/2025
|7,38
|0,14%
|2,22%
|14/08/2025
|7,37
|0,00%
|2,08%
|13/08/2025
|7,37
|0,14%
|2,08%
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
|Data
|Valor R$
|Var./Dia
|Var./Mês
|19/08/2025
|7,34
|-0,27%
|1,66%
|18/08/2025
|7,36
|-0,54%
|1,94%
|15/08/2025
|7,40
|-0,80%
|2,49%
|14/08/2025
|7,46
|0,00%
|3,32%
|13/08/2025
|7,46
|-0,13%
|3,32%
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra valorização de 1,07% no preço, sendo negociada a R$ 13,25 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
|Data
|Média
|Var./Dia
|Var./Mês
|19/08/2025
|13,25
|1,07%
|14,03%
|18/08/2025
|13,11
|1,16%
|12,82%
|15/08/2025
|12,96
|0,70%
|11,53%
|14/08/2025
|12,87
|-0,08%
|10,76%
|13/08/2025
|12,88
|0,00%
|10,84%
O preço do suíno vivo aponta alta em todos os estados, com destaque para Santa Catarina, que apresenta reajuste de 1,82%, com a mercadoria cotada a R$ 8,37.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
|Data
|Estado
|Valor R$*
|Var./Dia
|Var./Mês
|19/08/2025
|MG – posto
|8,83
|0,68%
|14,38%
|19/08/2025
|PR – a retirar
|8,49
|1,68%
|12,75%
|19/08/2025
|RS – a retirar
|8,24
|1,60%
|8,99%
|19/08/2025
|SC – a retirar
|8,37
|1,82%
|11,60%
|19/08/2025
|SP – posto
|9,00
|0,67%
|12,64%
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes. Com informações do Brasil 61.