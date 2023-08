Prefeitura de Barra do Piraí faz seleção para empregos nesta quarta

Barra do Pirai – A Prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, realiza nesta quarta-feira, (9), no Royal Sport Club,a partir das oito horas, um processo seletivo para vagas de emprego disponibilizadas pela empresa CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura. A iniciativa terá apoio do Sistema Nacional de Empregos (Sine) e tem previsão de algumas contratações imediatas, sendo que mil vagas serão preenchidas ao longo do ano.

Para participar da seleção, os trabalhadores interessados precisam apresentar currículo atualizado, carteira de trabalho, cópia do RG e do CPF.

Dentre os cargos ofertados estão pedreiro refratarista, mecânico, montador, líder de mecânica, soldador Tig/Mig (com certificado), soldador maçariqueiro, encanador, montador de andaime e líder de andaime.