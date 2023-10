Prefeitura de Pinheiral abre inscrições gratuitas para curso de controle de pragas

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral, em parceria com o Sindicato Rural de Barra Mansa e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), está com as inscrições abertas para o curso de Controle Biológico de Pragas e Defensivos Alternativos, que será realizado nos dias 25 a 27 de outubro, das 9 às 17 horas na SEMADER, localizada na Rodovia Benjamin Constant, 4703, km 05, até o dia 23 de outubro. As inscrições são limitadas e devem ser realizadas pelo telefone (24) 3323-1139, do Departamento Educacional do Sindicato Rural de Barra Mansa. A presença do instrutor e técnico agrícola Luciano Villarinho está confirmada.

O objetivo da atividade é proporcionar a troca de experiências entre os produtores para o controle de pragas. No curso será abordado conteúdos de proteção de plantas em sistemas agrícolas, problemas do controle convencional, sistemas naturais versus agrossistemas, novas tecnologias e sustentabilidade, entre outros.

O secretário da pasta, Fábio Nogueira convida os produtores rurais e cultivadores para realizarem a inscrição.

– Serão três dias de muito aprendizado e técnicas ensinadas que visam abordar as formas corretas de prevenção no combate das pragas e doenças na agricultura- destacou.

A técnica agrícola do Departamento da SEMADER, Bárbara do Carmo, fala da importância do curso para os participantes.

– Aprender técnicas agroecológicas e formas de controlar pragas e doenças nos cultivos agrícolas de maneira alternativa é de suma importância para o produtor que deseja aderir ou já faz parte do modelo de agricultura ecológica ou orgânica. Além disso, o participante do curso terá a oportunidade de trocar experiências com outros produtores e com o instrutor, agregando conhecimento e novas informações- disse.