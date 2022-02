Prefeitura de Porto Real com a coordenação do Sine realiza processo seletivo no Horto Municipal

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2022, 15:26 horas

Porto Real- A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda SMDETR, com a coordenação do Sine, realizou nesta quinta, 3, mais um processo seletivo para ocupação de vagas captadas. Segundo informações da coordenação do Sine, os candidatos, 70 no total, foram divididos em duas turmas, sendo uma pela manhã e outra na parte da tarde; para passar pela seletiva nas dependências do Horto Municipal. A Divisão, segundo informações da Secretaria, aconteceu para que facilitasse seguir todos os protocolos de segurança, entre eles o distanciamento necessário.

Segundo a Secretária Municipal de Trabalho e Renda, Viviane Gonçalves, é notório que está havendo uma maior oferta de vagas, o que ela acredita seja reflexo da recuperação econômica do País em virtude do avanço da vacinação. “A equipe da Secretaria está sempre empenhada na captação de vagas junto às empresas da região e os números têm se apresentado muito positivos” – destacou Viviane.

Segundo a Coordenação do Sine, após passar pela seleção os classificados serão chamados para exames de rotina e estando aptos já assumem os postos de trabalho. As vagas são para funilaria, operador de empilhadeira e operador de produção. Os trabalhadores terão vale transporte, assistência médica, seguro de vida, tickets refeição e alimentação. O horário de trabalho é de Segunda a Sexta de 07:30 às 17:30 e Sábados caso haja necessidade.

O Prefeito Alexandre Serfiotis parabenizou mais uma vez toda a equipe da Secretaria e fez questão de registrar agradecimento às empresas parceiras que vem regularmente disponibilizando vagas junto ao Sine. “É com a união entre o poder público e as empresas parceiras que os nossos trabalhadores têm a oportunidade de assumir os postos de trabalho” – salientou o prefeito e concluiu comentando que há uma clara tendência ao aquecimento do mercado de trabalho com a recuperação econômica nas áreas da indústria e comércio.