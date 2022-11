Prefeitura de Valença e Firjan Senai abrem vagas para curso de assistente administrativo

Matéria publicada em 4 de novembro de 2022, 16:14 horas

Valença- A Prefeitura de Valença, em parceria com a Firjan Senai, está com inscrições gratuitas para o profissionalizante de Assistente Administrativo.

O curso terá início no próximo dia 16 de novembro de 2022, com término em 16 de março de 2023, com direito a férias. As aulas serão de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h.

Inscrições:

Os interessados devem procurar a FIRJAN SENAI DE VALENÇA, na Av. Osires de Paiva Souza 1.020, Benfica, próximo a Garagem da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.

Pré-requisitos:

Ter no mínimo 16 anos e o Curso Fundamental completo

O Prefeito Fernandinho Graça comentou sobre a recente entrega de certificados na conclusão dos cursos de Mecânica de Manutenção, Assistente de Almoxarife e Assistente Administrativo que capacitou 100 alunos de forma totalmente gratuita.

”Qualificação e Empregabilidade, essa é a marca da parceria da Prefeitura através da Secretaria de Assistência Social com a FIRJAN SENAI. Não há nada mais valioso para mudança de perspectiva de um jovem do que o investimento em aprendizado e capacitação para o seu futuro. Esse tem sido o foco da nossa administração como um dos investimentos na geração de emprego e renda, qualificação profissional, políticas públicas voltadas à juventude, à mulher e às pessoas em vulnerabilidade social”, comentou o Prefeito Fernandinho Graça.