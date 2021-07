Prefeitura de Vassouras realiza 1ª reunião do APL do Café

Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 09:06 horas

Vassouras – Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e em parceria com a IGR CitVale, a Prefeitura de Vassouras vai realizar a primeira reunião técnica do Arranjo Produtivo Local do Café do Vale do Café, com as participações da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sebrae, Emater, Pesagro e Ascarj. O APL é um meio de definir critérios de ação conjunta para o apoio e fortalecimento de um setor produtivo, respeitando as especificidades de atuação de cada instituição e estimulando as parcerias e a complementaridade das ações.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município, a reunião é um desdobramento do 1º Fórum do Café do Vale do Café, realizado no último dia 8. “O sucesso do Fórum abriu o caminho para o APL, que é uma forma de reunir os produtores de café da região e encaminhar ações de impacto real”, disse Wanderson Farias, que lembrou o êxito do Arranjo Produtivo Local da Cachaça, promovido em Vassouras há dois anos.

A primeira reunião do APL do Café do Vale do Café será realizada na próxima quinta-feira, dia 22, na Câmara Municipal de Vassouras.