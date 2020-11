Prefeitura e entidades comerciais de Barra Mansa definem ações de combate à Covid-19 durante período de Natal

Matéria publicada em 24 de novembro de 2020, 19:10 horas

Entre as medidas, está a ampliação no horário de funcionamento do comércio, a fim de evitar aglomerações

Barra Mansa – Representantes dos setores de Saúde, Desenvolvimento Econômico, Procuradoria e Ordem Pública da prefeitura de Barra Mansa se reuniram com os membros das entidades comerciais Aciap, CDL, Sicomércio e Codec para definirem as estratégias no fortalecimento ao combate à Covid-19 no período de Natal. O encontro aconteceu nesta terça-feira (24).

A reunião contou com a participação da gerente de Vigilância em Saúde do município, Juliana Machado Ferreira, da coordenadora do Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19 e da UPA Centro, Gabriela Laviola Meireles, da gerente de Turismo, Bhella Santos, dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Jair Gomes, e de Ordem Pública, William Pereira, do Procurador Geral do município, César Catapreta, dos presidentes da Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap), Bruno Paciello, do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codec), Arivaldo Corrêa Mattos, do Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio), Hugo Tavares Nascimento, e o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), José Paulo Nogueira.

Ações

Entre as ações apresentadas estão a ampliação do horário de funcionamento das lojas e estabelecimentos afins e fiscalização redobrada para o cumprimento dos decretos vigentes, como uso de máscara, distanciamento social e fornecimento de álcool gel 70º na entrada dos comércios.

Nos próximos dias um novo decreto será publicado, regulando as atividades até as 21 horas, no período entre os dias 7 e 24 de dezembro. Uma nova campanha de conscientização sobre a importância da manutenção das medidas de proteção também será lançada.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Jair Gomes, avaliou que a ampliação do horário oferece menor possibilidade de aglomeração, mas implica na intensificação das ações de fiscalização.

– Temos observado que alguns estabelecimentos estão relaxando na medida de prevenção. A pandemia não acabou, o vírus está em circulação. Por isto, vamos desenvolver esta campanha em parceria com as entidades, visando fomentar a economia do município, mas mantendo o foco na preservação das vidas. O comércio será um ponto de apoio à conscientização das implicações causadas pelo novo coronavírus – destacou.

Testagem em massa será retomada

Durante a reunião outras questões foram tratadas, como a ocupação dos leitos hospitalares, os atendimentos de saúde e a testagem em massa da população para a Covid-19.

Na oportunidade, a gerente de Vigilância em Saúde, Juliana Machado Ferreira, explicou que 21 Unidades Básicas já dispõem de testes rápidos para atendimento aos cidadãos. “Vamos levar estes testes para todas as unidades e retomar as ações de testagem em massa. Hoje, Barra Mansa mantém estabilizado o número de internações e tratamento da Covid-19. Mas ainda é importante que as pessoas que fazem parte do grupo de risco permaneçam em suas casas”, alertou.

Já a coordenadora do Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19 e da UPA Centro, Gabriela Laviola, orientou que as pessoas procurem o tratamento inicialmente na Unidade de Saúde mais próxima de sua residência. “Pessoas com sintomas gripais devem procurar as unidades de saúde do bairro. Este é o caminho mais prático e rápido”.

Retorno do Estacionamento Rotativo

Ainda durante a reunião foi tratado sobre a volta do Estacionamento Rotativo como forma de regular o uso das vagas no centro comercial de Barra Mansa. O secretário de Ordem Pública, William Pereira, informou que o Rotativo retorna nesta quarta-feira (25). Durante toda a semana, os agentes que operam o sistema atuarão na orientação dos motoristas.

A cobrança do Rotativo efetivamente só começa na terça-feira, 02 de dezembro, no valor de R$ 2 a hora. Ao estacionar, o motorista precisará fazer a retirada do ticket com o monitor do local e guardar o comprovante dentro do veículo, em lugar visível. O período máximo de permanência na vaga é de duas horas. Se ultrapassar o limite de tempo, o motorista deve procurar o monitor para revalidar o bilhete.