Prefeitura e entidades comerciais se reúnem para definir horário de funcionamento das lojas durante o mês de dezembro em Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de novembro de 2020, 13:52 horas

Barra Mansa – O secretário de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Jair Gomes, se reuniu na manhã desta quarta-feira (18), com os presidentes da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Leonardo dos Santos, da Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços, Bruno Paciello), Bruno Paciello, e do Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista), Hugo Tavares, para analisar as possibilidades de funcionamento do comércio em horário ampliado. A medida se deve à aproximação das festas de fim de ano, quando as vendas aumentam significativamente.

– Ao contrário de anos anteriores, as ações realizadas em 2020 estão sendo completamente diferenciadas em função da pandemia da Covid-19. Todo o comércio está funcionando com regras determinadas por decretos da Prefeitura com recomendações do Ministério Público. Assim sendo, qualquer proposta neste sentido precisa do aval do órgão – esclareceu Jair Gomes.

Durante o encontro foi acertado que as entidades vão elaborar uma programação com as sugestões de horários e encaminhar para a Procuradoria Geral do Município, que posteriormente se reunirá com integrantes do Ministério Público a fim de buscar a solução mais segura e viável para a questão.

Leonardo Santos, Bruno Paciello e Hugo Tavares disseram que a intenção é buscar estratégias que possibilitem o aumento das vendas e consequente fomento à economia, sem causar aglomerações. “Solicitamos que se estude um horário prolongado, até mesmo para que não se gere aglomerações, pois com maior flexibilidade de horário, menor o número de pessoas concentradas em um único horário. Aproveitamos a reunião para solicitar o retorno do estacionamento rotativo, devido ao aumento no número de pessoas vindo para o Centro comercial e maior demanda de vagas”, ressaltaram.

A expectativa é de que a proposta seja avaliada nos próximos dias e já implementada na primeira semana de dezembro.