Prefeitura redistribui cinco linhas da Sul Fluminense

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2020, 21:36 horas

Medida foi um paliativo enquanto município aguarda a licitação definitiva dos trajetos

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda redistribuiu entre empresas consorciadas ao Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Volta Redonda e Barra Mansa) várias linhas municipais antes operadas pela Viação Sul Fluminense. A prefeitura afirma que promoveu as mudanças nestas linhas em razão do alto número de reclamações por mau atendimento, entre descumprimento de horários, constantes atrasos e quebra de veículos.

A medida também foi tomada de forma paliativa, já que a administração municipal continua trabalhando para licitar a operação de ônibus, algo nunca realizado em Volta Redonda. Passageiros das linhas municipais 300, 325, 400, 405 e 545 aprovaram a mudança promovida pelo prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva. As linhas ganharam novos veículos e passaram a ser administradas por outras empresas de transporte coletivo.

A diretora de Transportes da STMU, Ana Maria Liége, analisou os resultados até o momento, citando que a Viação Sul Fluminense terá mais veículos à disposição.

— A ideia é ela reforçar as outras linhas, colocando mais carros e remanejando para as linhas que eram mais prejudicadas. A resposta até agora foi positiva. Reduzimos sensivelmente o número de reclamações com a entrada em operação das novas empresas. Evidente que este é um período de transição, há pouco mais de uma semana, e as novas empresas estão pegando o ritmo. Mas a nossa fiscalização é permanente com monitoramento das linhas pelo GPS, pelo Fiscaliza VR e pelos nossos fiscais da Divisão de Fiscalização do Transporte Coletivo, nos pontos finais das linhas — disse.

Morador do Belo Horizonte, Jair de Oliveira Felicio considerou positiva a intervenção feita pelo poder público nas cinco linhas mais problemáticas.

— O prefeito Samuca Silva está de parabéns porque teve coragem. Foi o único que desafiou a empresa e viu o lado da população. Estou correndo atrás da STMU (Secretaria de Mobilidade e Transporte e Mobilidade Urbana) para ver se essas empresas também passam a atender o nosso bairro. A empresa fazia o que queria com os passageiros e a prefeitura não podia deixar isto continuar — enfatizou.

Observando

O metalúrgico Jeferson de Souza afirmou que a empresa – que manteve as linhas 305 (Santa Rita do Zarur), 310 (Santa Rita do Zarur-Açude), 505 (Santa Rita de Cássia-Conforto) e 550 (Siderlândia Circular) – terá que dar uma resposta melhor para os passageiros nas linhas que manteve e que também são alvos de reclamações.

— Estamos de olho na Sul Fluminense. Ela não pode deixar quem trabalha, e depende dela, esperando uma ou duas horas no ponto. Vamos aguardar para ver se ela melhora agora os seus serviços ou vamos denunciar — disse Jeferson.