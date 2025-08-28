Presidente da ADR Sul Fluminense cobra conclusão de obras pela CCR RioSP

Barra Mansa – O presidente da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Sul Fluminense, Péricles Aguiar, afirmou nesta quinta-feira (28) que os recursos da outorga da concessão federal administrada pela CCR RioSP não devem ser utilizados em novas obras antes da conclusão das intervenções previstas no contrato original. A declaração foi feita durante a sessão da Reunião Participativa 004/2025 da ANTT, realizada no auditório do SEST SENAT, em Barra Mansa.

“Entendemos que seja precipitado sugerir agora novas obras não contempladas no contrato, uma vez que nem as obras previstas foram implementadas. Tratando-se de uma concessão de 30 anos, o mais adequado é utilizar esses recursos após o 9º ano, quando todas as obras previstas no edital estiverem concluídas”, afirmou Aguiar.

O dirigente também destacou a necessidade de que a definição dos acessos previstos no contrato seja feita com a participação da sociedade civil organizada, por meio da Comissão Tripartite.

Reuniões participativas

As reuniões participativas da ANTT têm como objetivo recolher manifestações orais e escritas sobre possíveis alterações contratuais da concessão da CCR RioSP, firmada em 2022. As contribuições servirão de base para futuras audiências públicas que irão debater as mudanças de forma definitiva.

As primeiras sessões presenciais ocorreram em Mangaratiba, na terça-feira (26), e em Barra Mansa, nesta quinta-feira (28). Segundo a ANTT, a iniciativa busca modernizar e adaptar o contrato às demandas atuais de mobilidade e infraestrutura.

Em nota, a ADR agradeceu a participação de associados e parceiros e destacou que tanto a ANTT quanto a CCR têm ouvido os apontamentos apresentados pela entidade.

Serviço

Sessões presenciais da Reunião Participativa 004/2025 sobre contrato da CCR RioSP

Mangaratiba

Terça-feira (26), das 14h às 18h

Centro de Convenções Condado – Aldeia dos Reis – Rodovia Rio-Santos, Km 428 – Sahy

Barra Mansa

Quinta-feira (28), das 14h às 18h

Auditório SEST SENAT – Rua João Bravo, nº 05 – Barbará