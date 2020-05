Presidente da CDL afirma ser contra horário previsto para flexibilização do comércio

Matéria publicada em 1 de Maio de 2020, 20:32 horas

Volta Redonda – O presidente da CDL-VR (Câmara dos Dirigentes Loiistas de Volta Redonda), Gilson de Castro, disse, em áudio distribuído através do WhatsApp, que as entidades representativas do comércio nunca concordaram com o horário previsto para o funcionamento do comércio varejista na cidade após o dia 11 de maio, quando as restrições ao setor devem ser flexibilizadas, dependendo do cumprimento dos eixos definidos no acordo entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Ministério Público do Estado do Rio. Esse acordo foi homologado pela Sexta Vara Cível de Volta Redonda.

No áudio, Gilson afirma que os lojistas propuseram horários alternativos ao definido no acordo, inclusive por questões de segurança, mas que não foram ouvidos. Já o prefeito Samuca Silva afirmou, ao anunciar os horários, que esses horários foram definidos para evitar aglomerações nos momentos de entrada e saída do trabalho, separando diferentes segmentos.