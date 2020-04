Presidente da CDL-VR se pronuncia sobre medidas implementadas por Barra Mansa

Matéria publicada em 24 de abril de 2020, 17:16 horas

Volta Redonda- O presidente da CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda), Gilson de Castro, disse que o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, tomou uma série de medidas acertadamente em relação a economia.

– Tenho acompanhado as ‘lives’ do Rodrigo Drable e, sinceramente, me surpreendi com o nível de consciência que ele vem demonstrando. Barra Mansa tomou todas as medidas preventivas na área da saúde que eram necessárias. Da mesma forma, vem agindo com relação à economia do município. A gente não pode parar. Para se ter noção, Volta Redonda já demitiu cerca de cinco mil trabalhadores e isso é uma catástrofe. O comércio não tem como fazer folha de pagamento e manter o número de empregos com as portas fechadas. O Rodrigo está tendo esta consciência, encarando a pandemia do coronavírus pelo aspecto da preservação de vidas, tanto sobre a ótica da saúde, quanto da economia – afirmou.

Gilson ressaltou ainda que ninguém quer a reabertura do comércio de qualquer forma, sem que haja um planejamento estruturante e segurança.

– Penso que Volta Redonda precisa fazer o que Barra Mansa fez, mantendo uma gestão cuidadosa na saúde e buscando reabrir o comércio de forma proporcional – concluiu.