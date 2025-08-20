quarta-feira, 20 agosto 2025
Presidente da FOA, Eduardo Prado visita AAPVR e se associa à entidade

Encontro na Unidade Aterrado contou com a presença de dirigentes e discutiu projetos que poderão beneficiar associados e a comunidade

by alice couto

Foto: Divulgação

Volta Redonda – O presidente da Fundação Oswaldo Aranha, Eduardo Prado, visitou nesta quarta-feira (20), com parte de sua diretoria, as dependências da Unidade Aterrado da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, onde conheceu várias atividades da entidade, como a parte médica, que oferece mais de 23 especialidades. Durante a visita, Prado assinou sua ficha de inscrição e se tornar um associado da AAPVR.

Em solenidade no auditório do 2º andar do Centro de Saúde e Assistência Social (CISA) da AAPVR, o presidente da FOA lembrou que foi funcionário da instituição há 30 anos, integrando o Departamento Jurídico. Disse que foi naquela época que conheceu o ex-presidente Ubirajara Vaz, a quem classificou de um “espírito irrequieto” e que, por esse e outros motivos, previu que a Associação iria crescer muito sob sua administração.

“Eu estava certo e a AAPVR cresceu tanto, com o Ubirajara, que se tornou a maior do gênero na América Latina”, afirmou Eduardo Prado.

Para o presidente do Grupo AAPVR, Geraldo Vida, a visita do presidente da FOA e de parte de sua diretoria à Unidade Aterrado é um passo importante para uma parceria que será muito benéfica para os associados e comunidade em geral.

“Nós estamos conversando há algum tempo e já temos alinhavado alguns projetos que deverão ser anunciados em breve. Ficamos muito felizes com a visita do presidente da FOA, que, como todos sabemos, administra o Hospital FOA, antigo Hinja, com excelência no atendimento, incluindo a cirurgia robótica. Tenho certeza de que, em pouco tempo, esses projetos poderão ser postos em prática”, afirmou Geraldo Vida.

Acompanharam o presidente da FOA Luciana Guimarães, diretora médica; Heitor Santos, coordenador de robótica; Elizângela Laffiti, assessora executiva, Ernane Nunes, gerente comercial e Joseane Sampaio, superintendente executiva.

 

