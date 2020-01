Primeira parcela do IPVA vence na próxima terça-feira para veículos com placa terminada em zero

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2020, 13:47 horas

Estado do Rio- O primeiro vencimento do calendário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2020, para veículos com final de placa zero, será na próxima terça-feira (21). Nessa data, os proprietários terão que pagar a primeira parcela do valor integral ou quitar o tributo à vista, com desconto de 3%.

O IPVA poderá ser pago por meio de boleto bancário que está disponível nos sites do Banco Bradesco (www.bradesco.com.br) e da Secretaria de Estado de Fazenda (www.fazenda.rj.gov.br). O pagamento da Guia de Regularização de Débitos (GRD) deverá ser efetuado em dinheiro e poderá ser realizado em qualquer agência bancária.

Os valores venais dos veículos são usados como base para calcular o valor do IPVA 2020.

Os preços de mercado dos veículos calculados pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) são usados como base para se chegar ao valor do IPVA. A esses preços de mercado são aplicadas as alíquotas do imposto previstas em lei (4% para carros flex, 2% para motos e 1,5% para carros movidos a GNV). Foi considerada a variação dos preços de mercado medida pela Fipe de entre setembro a outubro de 2018 e de setembro a outubro de 2019. Este ano, o imposto será, na média geral, 3,26% mais barato do que em 2019. No caso dos automóveis, a redução média será de 3,60%. Já para as motos, o tributo cairá 2,06%, em média.

Confira, abaixo, o calendário de vencimento do IPVA 2020 para veículos automotores usados.