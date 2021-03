Matéria publicada em 15 de março de 2021, 11:45 horas

Procons de todo o Brasil estará realizando a mesma ação entre os dias 15 a 31 de março

Barra do Piraí- No conjunto de ações em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, o Procon de Barra do Piraí, juntamente com a Associação Brasileira de Procons (ProconsBrasil) e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), realizarão a partir desta segunda-feira, dia 15, o “Mutirão Virtual de Renegociação de Dívidas”, que se estenderá até o dia 31 de março de 2021.

De acordo com o Procon de Barra do Piraí, o mutirão acontecerá exclusivamente pela internet, através da plataforma de solução de conflitos (consumidor.gov.br).

https://www.barradopirai.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3535:procons-de-todo-o-brasil-realizam-mutirao-online-de-renegociacao-de-dividas&catid=10&Itemid=160