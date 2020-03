Procon de Barra Mansa divulga pesquisa de cesta básica

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 16:41 horas

Avaliação foi feita em sete supermercados da cidade; pesquisa de preço continua essencial para gastar menos

Barra Mansa – O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BM) realizou o levantamento de preços de 34 itens integrantes da Cesta Básica entre produtos de higiene pessoal, alimentos e material de limpeza. Foram analisados sete supermercados localizados em pontos diferentes da cidade. A pesquisa foi feita nos dias 02 e 03 de março. Segundo os dados, a cesta com menor valor saiu a R$ 247,59 e o com maior custo R$ 272,72, com consulta realizada em dois estabelecimentos do Centro. A diferença foi de R$ 25,13. O preço médio da Cesta ficou em torno de R$ 259,62.

A divulgação da pesquisa, segundo o gerente do órgão, Felipe Fonseca, tem a finalidade de incentivar a prática do consumo consciente. “Divulgando esta pesquisa, além de cumprir a lei, estamos ajudando o consumidor a ter acesso a produtos com preços mais acessíveis”, destacou.

O leite em pó Ninho no Supermercado Bramil está na faixa de R$ 10,89, enquanto no Supermarket está R$12,98. No que diz a respeito a higiene pessoal, o creme dental Sorriso 90g encontra-se R$ 2,59 no Supermercado Máximo e já a R$ 3,75 no Supermercado Beira-Rio.

Sobre a diferença de preço, Felipe ressaltou os benefícios de andar pelos estabelecimentos em busca do melhor preço. “Com estas diferenças, fica evidente o quanto é importante pesquisar antes de comprar. Quando o assunto é economia, vale a pena andar mais um pouco e comprar em estabelecimentos diferentes”, frisou.